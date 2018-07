Fuga dalla città: estate a Bormio, tra sport, cibo e relax

Bormio in Alta Valtellina, a 1.225 metri sul livello del mare, in un ampio anfiteatro naturale nel cuore delle Alpi Centrali, a circa due ore e mezza da Milano, è una delle poche località montane dell'arco alpino che sa mettere d'accordo gli amanti dello sport con chi invece preferisce rilassarsi e mangiar bene!

Perché non passare le vacanze a Bormio sulle Montagne di Lombardia, dove l’estate è proprio per tutti? Ad attendervi un tipico paesaggio alpino, tra ricchi boschi di conifere e verdi prati d’alta montagna, ghiacciai e nevi perenni, fiumi e laghetti, con le cime del Gruppo Ortles-Cevedale a fare da cornice.

La natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio, con oltre 600 km per il trekking e la mountain bike; tre centri termali dove la parola chiave è benessere; una cucina semplice, genuina, ispirata ai profumi della montagna; un ambiente culturale particolarmente vivace, ricco di storia e tradizioni; per gli amanti del ciclismo, basti citare i Passi Stelvio, Gavia e Mortirolo; lo sci estivo al Passo dello Stelvio, la più vasta area sciabile nella bella stagione delle Alpi; un campo da golf a 9 buche tra i più difficili di montagna; e poi le numerose attività ludiche per i più piccoli… insomma, l’estate a Bormio è davvero magica.

Le Terme sono il fiore all’occhiello della località valtellinese. Potete fare un tuffo nelle acque millenarie dei Bagni Nuovi, Bagni Vecchi e di Bormio Terme. Un tuffo nella storia lungo oltre duemila anni ai QC Terme Bagni Vecchi: dai Bagni Romani alle grotte secolari che conducono a una delle sorgenti millenarie, fino alla piscina panoramica all’aperto a picco sulla conca di Bormio. I Bagni vecchi propongono sei settori con differenti percorsi termali tra cui piscina panoramica all’aperto e terme romane conosciute fin dal I secolo a.C.. Il secondo centro è QC Terme Bagni Nuovi, annesso al Grand Hotel Bagni Nuovi di Bormio. Si articola in quattro settori con differenti percorsi termali. Questa realtà propone aromi, luci, immagini e colori tutti naturali. Quattro settori ognuno per un diverso percorso termale adatto ad ogni esigenza. Suggestiva la sauna rivestita in cirmolo dei primi dell’Ottocento. Bormio Terme è il terzo centro termale nel cuore del Paese a pochi passi dal centro storico. Il complesso apre le sue porte a chiunque ami o voglia scoprire il piacere delle acque termali naturalmente calde dell’Alta Valtellina. All’interno ci sono una piscina da 25 metri, vasche per il relax, un acquascivolo di 60 metri per i bimbi, bagni turchi, biosauna e saune. Perfette per tutti!

Per ulteriori informazioni: www.bormio.eu