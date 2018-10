Fuga in auto nel centro di Milano: arrestati due ragazzi minorenni

In fuga su un'auto rubata nel centro di Milano: arrestati due giovani di 16 e 14 anni

Un'auto che sfreccia a velocità elevatissime in mezzo a Milano, dalla Comasina a Porta Romana, passando per il centro. Due ragazzi alla guida, minorenni e ovviamente senza patente. La polizia alle loro calcagna e il finale contro un muro, fortunatamente senza vittime, coi due giovani a tentare l'ultima disperata fuga a piedi.

È successo ieri notte, alle 3:30, quando la polizia ha deciso di controllare una Nissan Micra guidata da un ragazzo dall'aspetto troppo giovane. Ma l'auto, anziché fermarsi, ha accelerato, dando il via all'inseguimento. Nessuna sosta, nessun rallentamento, dritti attraverso gli incroci, rischiando gravi incidenti, mentre altre volanti partivano dal commissariato di via Fatebenefratelli.

I ragazzi sono stati accerchiati all'incrocio tra via Friuli e via D'Orsenigo, nei pressi di piazzale Libia, lì l'auto è andata a sbattere contro un muro, i due passeggeri ne sono usciti per provare la fuga a piedi ma sono stati bloccati dai poliziotti. Al momento dei controlli la scoperta: il conducente ha 16 anni, l'amico 14 appena compiuti. Italiani entrambi, nati da genitori romeni di etnia rom, erano alla guida di un'auto rubata a Como. Sono stati denunciati per furto e resistenza a pubblico ufficiale.