Fumetti, morto Michele Gazzarri, sceneggiatore di tante storie Disney

Lutto nel mondo dei fumetti. Michele Gazzarri, autore per più di 20 anni di storie a fumetti per il settimanale "Topolino" della Walt Disney, è morto al'ospedale 'Luigi Sacco' di Milano all'età di 87 anni. I funerali si svolgeranno domani, sabato 16 novembre, alle ore 11, nella chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate (Milano), dove Gazzarri risiedeva. Nato a Milano il 9 agosto 1932, al termine del liceo scientifico Gazzarri entrò a far parte della redazione di "Scienza Illustrata" edita da Bompiani. Debuttò come sceneggiatore nel 1955 per l'editore Renato Bianconi, scrivendo "Trottolino", "Soldino", "Volpetto", "Felix" e altre serie. Nel 1963 entrò nello staff di autori di storie Disney della Mondadori scrivendo sceneggiature fino al 1987. Autore di 127 storie Disney, il suo titolo più noto è "Sandopaper e la perla di Labuan" (1976), parodia di Sandokan di Emilio Salgari. Negli anni '60 Gazzarri collaborò anche con altri editori di fumetti scrivendo sceneggiature per serie a fumetti di genere nero come "Diabolik" della Astorina, "Zakimort" e "Horror" della Sansoni. Scrisse storie a fumetti di diverso genere anche per le riviste "Intrepido" e "Il Monello" della Editrice Universo e per "Il Giornalino" delle Edizioni San Paolo. Negli anni Settanta collaborò anche con la rivista "Corriere dei Piccoli". Nel 1976 iniziò a lavorare per la Lancio scrivendo fotoromanzi e ideando serie per "Lanciostory", tra le più note "Billy e Pupa", "Giorno Senza Fine" e "Progetto Eden". Dal 1987 ha poi principalmente collaborato con riviste di enigmistica.