Fumo in cabina, atterraggio di emergenza a Malpensa per Easy Jet

Alle 7 di questa mattina un aereo della Easy Jet che era diretto a Malaga in Spagna ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Malpensa. La manovra di sicurezza e' scattata a causa di "fumo in cabina". Il ritorno in pista e' avvenuto circa quindici minuti dopo essere decollato proprio da Malpensa. Dopo il ritorno a terra l'equipaggio e' stato visitato escludendo intossicazioni per il fumo e i passeggeri sono stati imbarcati su un altro aereo della compagnia.