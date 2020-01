Fumo, Sala rilancia: "Anche stadio smoking free. E il ministro concorda"

Fumo, Sala rilancia: "Anche stadio smoking free"

Stop al fumo nei luoghi aperti della città entro il 2030, prosegue il dibattito aperto dal sindaco Beppe Sala sabato. Ed è il primo cittadino ad aggiungere oggi un altro tassello nel ragionamento: "Personalmente penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoking free, questa e' la mia opinione". "E' chiaro - ha aggiunto il sindaco - che il tema del 2030 e' una visione, ma quando parli di spazi aperti e mi fumi di fianco, se mi da' fastidio ho la liberta' di spostarmi. Se sono alla fermata, se sono allo stadio, non ho la liberta' di spostarmi, quindi da questo punto di vista e' una restituzione di diritti a coloro a cui il fumo come minimo da' fastidio, probabilmente fa anche male, e non hanno possibilita' di evitarlo".

Quelle, come l'idea di uno stadio smoking free, per Sala "sono questioni su cui, al di la' delle mie opinioni, e' importante coinvolgere la giunta e il consiglio, bisogna prendere l'idea del 2030 come una visione ed e' giusto che la politica ce l'abbia, ma e' ovvio che non possiamo parlare del 2030 e non fare qualcosa subito. In questo senso, obiettivamente, le nostre strade sono piene di mozziconi". Il sindaco lancia poi un appello: "Quello che vorrei chiedere a cittadini e', dietro la promessa di fare la nostra parte, collaborare ognuno facendo la sua parte. Ad esempio, i fuochi d'artificio possiamo rinunciarci? A mio parere dovremmo. E' anche una chiamata ai cittadini a collaborare, perche' altrimenti ci chiudiamo a dire fermate il traffico, ma non e' solo quello"

Stop al fumo nei luoghi all'aperto, il ministro Costa "favorevole concettualmente"

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, "e' favorevole concettualmente" alla proposta del divieto di fumare alle fermate dei mezzi pubblici, lanciata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Oggi I due si sono incontrati a Milano e, a margine di un evento, Sala ha spiegato: "Il piano della qualita' dell'aria investira' su tante cose: il fumo; il cambiamento delle caldaie, e su questo ho detto al ministro che se dovessi domandare al governo di fare una cosa per Milano, e' quella di cambiare radicalmente il sistema di incentivo di cambiamento delle caldaie. Lavoreremo su tutti i mezzi che fanno commercio pubblico, sulla diffusione del verde".

"Tutto cio' che serve, come micro tassello, per migliorare la qualita' dell'aria e' buono". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, oggi a Milano, commentando l'annuncio del sindaco Giuseppe Sala circa l'intenzione di vietare il fumo alle fermate del bus. "Nessuno ha la bacchetta magica - ha detto al termine di un incontro in prefettura con l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo - e ogni misura da sola non risolve, ma fatte insieme tutte servono".

I fondi per gli investimenti per l'ambiente "ci sono e sono tanti, i progetti ci sono, adesso vanno trasferiti sul territorio al piu' presto". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che oggi in prefettura a Milano ha incontrato l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. "Abbiano toccato tanti temi - ha detto al termine - il principale era quello della qualita' dell'aria. Tutto il bacino padano e' in sofferenza, c'e' un problema orografico. La qualita' dell'aria e' migliorata rispetto ad anni fa, vuol dire che le misure funzionano. C'e' un tema riguardo alle misure energenziali, ma c'e' anche il tema strutturale degli investimenti. Adesso finalmente le risorse ci sono e sono tante, penso all'ex dl clima, al piano Mit, al piano Mise, la legge di stabilita', ormai si parla negli anni di 10 miliardi di euro, sono fondi strutturali. I progetti ci sono, c'e' un tempo tecnico delle gare, poi devono partire". "L'obiettivo e' che gli 80 mila morti per il deficit di qualita' dell'aria vanno ridotti a zero".

Cattaneo (Regione): "Sigarette incidono solo l'1,9% del totale dello smog"

"Abbiamo controllato i dati, il fumo sullo smog incide in percentuale solo per l'1,9% del totale. Tutto serve, ma forse e' piu' importante concentrarsi sul 42% dello smog determinato dal riscaldamento civile". Lo ha affermato l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, al termine di un incontro con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il quale invece si e' detto favorevole alla proposta del sindaco Giuseppe sala di vietare il fumo alle fermate del bus, nei parchi e allo stadio. "Forse - aggiunge - ci sono misure strutturali piu' efficaci e meno immaginifiche che pero' danno piu' risultati"

Fontana (Regione): "Favorevole a divieto di fumo in assoluto"

"Sono favorevole al divieto di fumo in assoluto, perche' e' una sciagura dal punto di vista personale perche' e' fuori dubbio che produca danni incredibili". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ai fini dell'inquinamento - ha aggiunto Fontana - credo che ci si debba concentrare su quelle che sono le conseguenze che derivano dai riscaldamenti, dai mancati controlli, da ancora troppi che riscaldano con il gasolio. Credo che con il sostegno del governo si possa iniziare una campagna importante che vada in questa direzione". Infine, sulla proposta di uno stadio smoking free, il governatore ha sottolineato: "Non lo so, e' un'idea anche quella. La legge Sirchia ha avuto un impatto positivo sull'abbattimento dei fumatori, tanti hanno smesso di fumare dopo quella legge, se questo puo' essere un ulteriore elemento che va in quella direzione penso che vada sicuramente vista positivamente". (imprese-lavoro.com)