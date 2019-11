Fuori Eicma, la moto ecocompatibile stampata in 3D di Continental. FOTO-VIDEO

Fuori Eicma, Continental punta su sviluppo, sostenibilità e sicurezza

Le vetrine della Rinascente hanno abituato i milanesi a degli spettacoli insoliti, non è raro che passandovi davanti si resti stupiti dal contenuto di questi spazi espositivi. In questi giorni si possono ammirare una serie di moto, scooter e accessori per gli amanti delle due ruote. Il centro commerciale è infatti uno degli spazi in cui si tiene in Fuori Eicma, l’Esposizione internazionale ciclo e motociclo che si svolge a Rho Fiera fino al 10 novembre.

Al primo piano dell’edificio ci si imbatte in un’installazione molto particolare, i curiosi che si fermano a fotografarla e a leggere la colonnina che ne spiega la storia sono tanti. Si tratta di un modello di moto in stampa 3D, disegnata e lavorata con filamenti di un nuovo materiale, un poliestere ecocompatibile e atossico. Un’installazione di Continental per celebrare l’Eicma e i due temi cari al marchio, sicurezza e innovazione.

Continental è da sempre impegnata a cercare soluzioni che possono permettere ai motociclisti di vivere in tutta serenità la propria passione per le due ruote. In questo il design e lo studio di nuovi materiali, oltre a migliorare l’ecosostenibilità del prodotto, implementano le performance degli pneumatici di ultima generazione. Al Salone in corso a Rho Continental ha presentato 6 nuovi modelli di pneumatici: 3 sportivi, 2 da strada e uno on/off.

Fuori Eicma: la moto ecocompatibile in stampa 3D di Continental



Ma non solo, per poter aumentare la sicurezza di chi guida sono anche stati pensati dei nuovi servizi di connettività che permettono di gestire lo smartphone senza correre rischi. All’esposizione è stato anche presentato il sistema eHorizon che permette di avere una visione più precisa del percorso che si andrà ad affrontare, del meteo che si troverà in viaggio e delle caratteristiche della strada. Con l’amministratore delegato di Continental Italia, Alessandro De Martino, ci siamo incontrati proprio di fronte l’installazione del brand in Rinascente e abbiamo fatto una chiacchierata su mobilità, futuro e anche sul lavoro e formazione. Ecco cosa ha raccontato De Martino ad Affaritaliani.it Milano.

Eicma e la Fiera di Milano sono un binomio importante. Qual è per voi il valore aggiunto di esporre a Milano?

Milano è una città che guarda al futuro e questa energia ci tocca e ci coinvolge. Abbiamo avuto un grande successo con le iniziative del fuori Salone del Mobile, qualche mese fa, e anche adesso inizia un Fuori Salone legato all’Eicma. Abbiamo deciso di essere qui in Rinascente, in uno spazio molto particolare per esporre i nostri prodotti e per sollevare l’attenzione sul tema della sostenibilità.

Fuori Eicma come può aiutare le persone ad avvicinarsi alla mobilità?

Si tratta di incuriosire le persone in un mondo nel quale i messaggi sono tanti e si è continuamente bombardati. Abbiamo quindi pensato ad un setting originale, accogliente, artistico, cercando di stimolare la l’interesse di chi è intento nella tranquillità di una giornata di shopping.

Sostenibilità e sicurezza sono due dei concetti su cui il brand fonda le sue campagne. Come li presentate ad Eicma e quali sono i vostri progetti per il futuro su questi temi?

I nostri prodotti sono tarati e pensati per la sicurezza, anche in moto, ma qui abbiamo voluto presentare un prodotto stampato in 3D da derivati del mais per puntare l’attenzione anche sulla sostenibilità e sulla ricerca. Lo studio dei materiali e la ricerca cercano di unire lo sguardo verso i prodotti del futuro con le possibilità di una produzione sostenibile. È un modo per sensibilizzare anche i clienti verso questi temi.

I giovani e le due ruote, quale ruolo vuole svolgere Continental rispetto alla loro responsabilizzazione come automobilisti e motociclisti?

Facciamo molta formazione sul tema della sicurezza. Abbiamo fatto setting con statistiche e ricerche sulla sicurezza stradale, i nostri prodotti sono fatti per aiutare i giovani a divertirsi, anche in moto, ma senza rinunciare.

Le grandi aziende si fanno sempre più partner attivi in ambito di formazione e orientamento dei giovani nel mercato del lavoro. Milano in questo senso cosa può offrire a Continental e viceversa…

Milano è un polo di attrazione per i giovani talenti. Noi collaboriamo da molti anni con le università della città e praticamente le uniche selezioni che facciamo sono di giovani che poi hanno la possibilità di crescere all’interno dell’azienda. Siamo soddisfatti di come i giovani arrivino dalle università e per parte nostra ci impegniamo a dargli una visione di quello che è il mondo del lavoro e per rendere interessante e formativa l’esperienza che fanno con noi.Cerchiamo giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco, di essere responsabilizzati, che abbiano creatività e curiosità da mettere al servizio di un settore in continuo mutamento e che vogliano tradursi nel mondo del lavoro.