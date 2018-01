Furti d'auto a Milano e Pavia: arrestate 14 persone



I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito, nelle province di Milano e Pavia, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti di 14 persone (13 italiani e un moldavo), ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti e al riciclaggio di autovetture, auto-riciclaggio e attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata. L'indagine, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Corsico (MI) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha consentito di documentare la commissione di almeno 150 furti d'auto, nel periodo settembre - dicembre 2017, compiuti dal gruppo criminale in strade e parcheggi di centri commerciali dell'area metropolitana milanese e di alcuni comuni del pavese, al fine di ricavare pezzi di ricambio da reimmettere sul mercato. Sequestrati un centro demolizioni a Milano e di un capannone ad Assago (MI), nonche' conti correnti, rapporti finanziari e cassette di sicurezza, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.