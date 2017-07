Furti d'identità e frodi creditizie, in Lombardia oltre 3.000 casi. L'allarme

Furti d'identità e frodi creditizie, in Lombardia oltre 3.000 casi



Una perdita economica che supera i 152 milioni di euro. Crescono in Lombardia i casi di frodi creditizie e furti di identità. Nel corso del 2016 sono stati rilevati 3.394 casi (+8,9% rispetto all'anno precedente)



LO STUDIO - L'Osservatorio sui Furti d'Identità e le Frodi Creditizie, realizzato da Crif e giunto alla 24ima edizione, nell'ultimo aggiornamento stima che nell'intero anno 2016 i casi di frode creditizia o emissione di cambiali e assegni a nome altrui perpetrati mediante furto di identità siano stati più di 26.100, con una perdita economica che supera i 152 milioni di Euro.



LOMBARDIA - Per quanto riguarda la Lombardia, nel corso del 2016 sono stati rilevati 3.394 casi (+8,9% rispetto all'anno precedente): il maggior numero di frodi è stato registrato nella provincia di Milano, con 1.241 casi che la portano ad occupare la terza posizione nel ranking assoluto, seguita da Brescia, con 421 casi (in dodicesima posizione). Sondrio è invece la provincia meno colpita da questo fenomeno criminale, con soli 22 casi registrati nel 2016, nonostante una crescita del +11,9% rispetto all'anno precedente. È però stata Lecco ad aver fatto segnare la crescita più sostenuta in regione con un +46,7% rispetto al 2015.



Lo studio di Crif evidenzia che la maggioranza delle vittime sono uomini (nel 64,3% dei casi per la precisione) mentre relativamente alla distribuzione delle frodi per classi di età, quella in cui si rileva il maggior numero di casi risulta essere ancora una volta quella compresa tra i 41 e i 50 anni, con il 26,3% del totale. Il maggior peso delle classi più mature trova spiegazione nella tendenza da parte dei frodatori a individuare vittime che si caratterizzano per stabilità reddituale, una storia creditizia consolidata ed elevata propensione agli acquisti di beni durevoli.