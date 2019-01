Furti in aziende a bordo di "supercar": cinque arresti nel Milanese

I carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Milano, nei confronti di 5 cittadini stranieri, pregiudicati, ritenuti responsabili di "associazione per delinquere finalizzata a furti e riciclaggio". Le indagini, condotte dal Nor-Sezione operativa e dalla stazione di Trezzano sul Naviglio, hanno permesso di identificare i componenti di un gruppo criminale che avrebbe commesso oltre 20 furti ai danni di aziende situate in tutto il Nord Italia. I 'colpi' venivano commessi con l'uso di auto di grossa cilindrata, capaci di raggiungere anche nei centri abitati velocita' ben superiori a 250 Km/h. Durante le indagini e' stato accertato anche l'utilizzo di un'Audi Rs3, risultata rubata a dicembre 2017 all'interno di una ditta nel comune di Altavilla Vicentina