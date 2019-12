Milano

Martedì, 17 dicembre 2019 - 09:08:00 Furti in metropolitana a Milano: arrestate otto donne Furti in metropolitana a Milano: otto cittadine bosniache sono state arrestate dalla polizia di Milano per associazione per delinquere

La metropolitana di Milano Furti in metropolitana a Milano: arrestate otto donne Otto cittadine bosniache sono state arrestate dalla polizia di Milano per associazione per delinquere finalizzata ai furti. Gli agenti, coordinati dalla procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo aver indagato su molti episodi di furti con destrezza a danno di turisti, in particolare all’interno delle metropolitane.