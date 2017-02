Furti, si spartivano il bottino con i rom: due poliziotti condannati a 7 anni

Ladri rom in azione

Condannati a sette anni di carcere i due poliziotti giudicati colpevoli di essersi spartiti con una banda di malviventi rom il bottino di diversi furti ai danni di passeggeri della stazione Centrale: il loro arresto risale al dicembre del 2015. I due ex agenti avrebbero anche estorto denaro ad alcune donne nomadi minacciandole di togliere loro i figli. Sono inoltre stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e sono in stato di interdizione legale per tutta la durata della loro pena.