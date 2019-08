Furto con incendio in Villa Riva Berni, ex 'Parlamento del Nord' Lega

Incendio a Villa Riva Berni, la dimora seicentesca di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, sede negli anni Novanta del Parlamento del Nord, uno dei simboli della Lega di Umberto Bossi. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 di questa notte e, stando a quanto riferiscono all'Agi i Vigili del Fuoco, avrebbero distrutto la biblioteca del gioiello dell'architettura barocca. La Procura locale ha avviato un'indagine per comprendere se la natura del dolo sia dolosa. Stamattina, i proprietari sono riusciti a entrare nel Palazzo e si sono accorti che alcune opere d'arte erano state rubate. In particolare, secondo quanto riporta il sito del 'Giornale di Mantova', sono scomparsi dei ritratti del 700 in rilievo su marmo dei 12 apostoli, considerati di grande valore ed esposti in una sala a loro dedicata. Dal 1995 al 1999, la dimora ha ospitato il Parlamento del Nord composto da rappresentanti 'padani' e utilizzato dal leader Bossi come organo consultivo del partito.