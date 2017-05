Furto all'Hotel Gallia di Milano: spariti due anelli e una collana

Hotel Excelsior Gallia

Dalla vetrina espositiva dell'Hotel Gallia, in piazza Duca D'Aosta, nei pressi della stazione Centrale di Milano, mancavano due anelli e una collana per un valore complessivo di 30mila euro, ma prima che qualcuno se ne accorgesse e' passato un giorno. Il furto e' avvenuto il 30 aprile, presumibilmente intorno alle 18, quando due individui - questo raccontano le telecamere dell'hotel di lusso e alcuni testimoni - sono entrati bar dell'hotel, hanno consumato e parlato con altri clienti e poi si sono aggirati con fare sospetto intorno alla vetrina del bar: avrebbero forzato la teca con un oggetto utile per lo scasso e poi portato via i gioielli. Monili di oro e pietre di grande valore. Ad accorgersene e' stato un dipendente dell'hotel solo ieri mattina, intorno alle 8. E' stato lui quindi a dare l'allarme. Da ieri pomeriggio la polizia sta visionando le immagini per cercare di individuare i responsabili del maxi furto.