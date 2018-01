La sede milanese di Scientology

Furto nella sede Scientology di Milano: arrestato moldavo 35enne



Un ladro e' stato preso dalla polizia mentre stava fuggendo dopo aver tentato di scassinare il bar della sede di Scientology in viale Fulvio Testi a Milano. E' successo intorno alle 4 di questa notte. Ad accorgersi del fatto e' stato un cittadino residente nei pressi, che ha sentito dei forti rumori e ha avvertito la polizia. Sul posto sono quindi intervenute le volanti che gli hanno impedito di allontanarsi. Il ladro e' un moldavo di 35 anni, I.N., che e' stato arrestato per tentato furto: non era infatti riuscito a portare via nulla di valore dal locale ma solo a forzare l'ingresso.