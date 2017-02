Fusione Atm-Trenord, Sala: "Lontani da poter dire se idea ha sostanza"

Giuseppe Sala

Tiene ancora banco in consiglio comunale a Milano il tema della possibile fusione Atm-Trenord, le due aziende del trasporto pubblico milanese e lombardo. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interrogato a margine della seduta di oggi, ha detto che ritiene "doveroso guardare tutte le ipotesi, nell'interesse degli utilizzatori del servizio" e ha precisato: "Siamo, pero' molto lontani da poter dire che la cosa ha qualche sostanza. E' ancora una fase molto interlocutoria. Io personalmente non ho idea se sia una cosa buona o meno". Riguardo a Bruno Rota, presidente e direttore generale di Atm il Sindaco ha aggiunto: "Lo vedro' mercoledi'. Con Atm abbiamo anche il problema evidente di capire se possiamo prorogare il contratto, ma in attesa di fare una gara".

SALA: "PD? SERVE UN CONGRESSO VERO" - Sala ha anche speso una battuta sull'attuale situazione del Pd a livello nazionale: "Serve un congresso. Sul quando, non sta a me dirlo. Il congresso serve per capire da dove ripartire, da una posizione non emotiva ma razionale. E poi, bisogna guardare avanti. Serve un congresso vero perche' se continuiamo cosi' sembra che la sinistra non abbia meriti in questi anni storici". Quindi Sala ha concluso: "Il congresso era ed e' inevitabile".