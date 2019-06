Futuro Direzione nord, giorno due: Mobilità e smart cities

Futuro Direzione nord, il programma della seconda giornata: Mobilità e smart cities

Proseguono i lavori e gli incontri della nuova edizione di Futuro Direzione Nord, spazio ideato da Fabio Massa e realizzato da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione, con momenti di confronto con i protagonisti della politica e del'imprenditoria sugli argomenti di più stretta attualità che interessano il futuro, i territori, l’economia, la cultura, durante l’intero arco dell’anno.

Dopo la giornata di ieri a tema "L'innovazione che allunga la vita" (link QUI, QUI, QUI e QUI), oggi allo Spazio Edit di via Maroncelli 14, Milano, si parla di “Mobilità e Smart Cities – Il domani delle città”. uanto conta il disegno urbano dei trasporti? Come si tutela l’ambiente e il territorio in una prospettiva di implementazione sempre più fitta dei trasporti? A queste domande cercheranno di rispondere le numerose personalità invitate all'evento.

Questo il calendario della giornata

0:30 Strategie per un Paese che ha disperato bisogno di correre

Stefano Buffagni Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dialoga con Dario Di Vico, Editorialista del Corriere della Sera

11:30 Resistenza agli antibiotici: strategie d'attacco

Francesco Luzzaro Direttore Microbiologia e Virologia dell’ASST di Lecco (AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici)

Luigi Bonizzi Professore di Malattie infettive e parassitarie degli animali, Università degli Studi di Milano

Marco Onofri Direttore Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ACSS

Modera: Federico Mereta Giornalista scientifico

13:30 Dalla terra, il futuro

Dialogo con Gian Marco Centinaio Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali

dialoga con Fabio Massa Giornalista e ideatore Direzione Nord

14:30 La sfida della plastica: la battaglia ambientale

Raffaele Cattaneo Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia

Stefano Cecchin Presidente Arpa

Giancarlo Longhi Presidente onorario Coripet

Maurizio Sberna Head of Communications and Government Relations di Basf

Modera: Maria Teresa Santaguida Giornalista AGI

15:30 Il diritto di muoversi

Giuseppe Cesare Donina Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati

Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano

Pietro Bussolati Membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo

Andrea Gibelli Presidente FNM

Giorgio Meszely Fondatore e Ceo di GaiaGo

Gianluca Longo Amministratore Delegato Safety21

Manfredi Zammataro Presidente Commissione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano del Comune di Catania

Modera: Barbara Ciabò Organizzatrice Direzione Nord

16:30 La Quinta Generazione e le cose di Internet

Alessandro Morelli Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati

Federico Protto Amministratore Delegato Retelit

Luciano Traja Amministratore Delegato Nexive

Carlo Stagnaro Direttore Osservatorio sull’Economia Digitale Istituto Bruno Leoni

Sergio Scalpelli Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali Fastweb

Stefano Viotti Head of infrastructure & Data Center Services, Direzione Digital Transformation Snam

Andrea Farinet Direttore Socialing Institute

Modera: Francesco Oggiano Giornalista Vanity Fair Online