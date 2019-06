Galà benefico dei cavalieri di Casa Savoia in Lombardia

Grande successo per il galà benefico degli ordini cavallereschi della Real Casa Savoia della Lombardia, tenutosi presso la storica villa patrizia Antona Traversi di Meda. Ospite d'onore il principe Emanuele Filiberto, in forma nonostante la recente operazione, accompagnato dal cugino, il principe Serge di Jugoslavia. Uomini in frack e grandi decorazioni o smoking con piccole decorazioni, donne rigorosamente in abito lungo, questo il dress code rispettato dagli oltre 250 invitati.



Fra questi citiamo: l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, il presidente dell'Automobil Club della Lombardia, avvocato Geronino La Russa (figlio del senatore Ignazio); la contessa Mandilosani Lali Panchulidze Aznauri, rappresentante della Real Casa Bagrationi di Georgia in Italia; il nobile professor Paolo Zampetti di Filattiera (medico dentista e docente universitario), la PR Cristina Vittoria Egger Bertotti Tatalov; e naturalmente tantissimi rappresentanti della nobiltà, fra questi i conti Alberto Uva Parea (proprietario della Villa Sormani Marzorati di Missaglia), Giuseppe Rizzani (vice delegato regionale dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio), Michel Pentasuglia de Cuia d'Aragona, Andrea Boezio Bertinotti della Scuderia Savoia con la quale il principe Emanuele Filiberto ha partecipato alle Mille Miglia.