Galeazzi verso Sesto San Giovanni. Ipotesi addio a H. Technopole

Human Technopole

di Fabio Massa



La voce gira, vorticosamente. Ed è una bomba vera e propria. Una di quelle cose che di certo non potrà far piacere ai vertici di Human Technopole, che hanno l'ambizione di costruire un enorme polo della ricerca, della formazione e della sanità nell'area che ha ospitato Expo. Ora, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, l'Ospedale Galeazzi potrebbe aver cambiato idea. Addio Technopole. Addio anche all'idea di comprarsi per 25 milioni una porzione di terreno con vista sull'Albero della Vita. Addio anche all'ipotesi di portare circa novemila persone tra pazienti, medici e infermieri. Certo, per adesso sono voci bene informate che rimbalzano dalle istituzioni agli enti, ma c'è chi giura che dietro questa scelta radicale ci possa aver messo lo zampino (ovviamente) anche la politica. Perché? Perché il Galeazzi starebbe pensando di trasferirsi a Sesto San Giovanni. Del resto, la Città della Salute sorgerà là. E sarebbe più omogenea come destinazione, almeno a livello ideale. Così come omogenea sarebbe anche la colorazione politica: centrodestra in Regione, centrodestra nell'amministrazione comunale di Sesto, con Di Stefano che ha espugnato la città dopo oltre 70 anni. In più, il primo cittadino ha deciso di puntare politicamente con decisione su salute e quindi anche sul farmaco. "Sesto San Giovanni si renderà disponibile per offrire in futuro e quindi in una seconda fase, proprio sulle aree in cui sorgerà la Città della Salute, terreni in grado di offrire opportunità difficilmente eguagliabili per ospitare anche la nuova sede dell'Agenzia europea del Farmaco", ha detto oggi a latere della presentazione della candidatura dell'Ema. Intanto, il Galeazzi pensa al suo comune. E questo vorrà pur dire qualcosa...



