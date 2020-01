Olgiate Olona, grave bimbo di 5 anni precipitato da una finestra

Un bambino di cinque anni è ricoverato in prognosi riservata dopo che ieri sera e' precipitato dalla finestra di una palazzina a Olgiate Olona (VA). Trasportato al pronto Soccorso di Busto Arsizio con un grave trauma cranico e fratture, il bimbo e' stato poi trasferito al Policlinico di Milano. Dalle prime ricostruzioni, pare che il piccolo fosse rimasto in casa da solo per pochi minuti, mentre i genitori andavano a prendere la sorellina a catechismo. Il bambino, forse dopo essersi svegliato e non trovando i genitori, potrebbe essersi sporto, cadendo dalla finestra. A trovarlo sono stati gli stessi genitori. La Polizia di Stato sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità dei genitori.