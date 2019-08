Gallarate, picchia un sacrestano di colore, ma per lui “solo” una diffida

L'uomo che ha aggredito due giorni fa il Sacrestano di Gallarate, Deodatus Nduwimana, e' stato denunciato alla magistratura dal Commissariato locale per i reati di minacce gravi e lesioni, entrambi aggravati dalla finalita' della discriminazione razziale. Inoltre, il questore vicario di Varese, Leopoldo Testa, ha emesso nei suoi confronti un 'avviso orale', cioe' un invito a mantenere una condotta conforme alla legge. Stando a quanto riferito dalla questura, l'uomo, residente a Varese, "e' pluripregiudicato e in passato aveva piu' volte aggredito verbalmente il sacrestano, sempre per motivi razziali". Il sacrestano, assalito mentre stava aprendo la porta della chiesa, aveva riportato una lussazione ed era finito al pronto soccorso. "Ho paura per la mia vita - aveva poi dichiarato -. Questa persona mi ha preso di mira perche' sono nero".