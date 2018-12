Gallarate, tensione in Comune: i sinti chiedono una nuova casa

Gallarate, sinti sotto il Comune per una nuova casa: vetri rotti e minacce al sindaco

Circa 70 persone di etnia Sinti si sono riunite lunedì 31 dicembre sotto il palazzo comunale di Gallarate per protestare, urlando a gran voce e chiedere una risposta al sindaco sul futuro loro e dei loro figli, rimasti senza casa dopo lo sgombero dell’area comunale attrezzata di via Lazzaretto. Come ricorda Varesenews, dallo sgombero è passato un mese e le famiglie chiedono una sistemazione almeno per i 36 minori e gli anziani, alcuni oltre gli 80 anni.

La situazione si è fatta molto tesa quando alcuni dei manifestanti si sono scagliati contro la porta finestra che dà accesso al municipio ed hanno rotto i vetri. Non sono mancati da parte di alcuni dei sinti insulti e minacce rivolte al sindaco Andrea Cassani e alla moglie ed anche ad alcuni giornalisti: a controllare la situazione carabinieri, polizia locale e polizia.

L’avvocato che rappresenta i Sinti, Pietro Romano, si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto: “Le battaglie si vincono in maniera pacifica e con il rispetto delle leggi” . In piazza erano presenti anche alcuni esponenti della Rete delle associazioni di Gallarate che da tempo si stanno facendo portavoce degli interessi della famiglie.