Galleria, Armani vince l'asta con Tod's: canone da 1,9 milioni l'anno

Galleria Vittorio Emanuele: i locali attualmente occupati da Tim passano a Giorgio Armani Retail, che si aggiudica lo spazio da 302 metri quadrati con una offerta da 1,9 milioni di euro all'anno all'asta pubblica tenutasi oggi negli uffici comunali di via Largo. Hanno partecipato anche Prada, Tod's, mentre Damiani non e' stata ammessa dal notaio a partecipare. Armani ha già un negozio in Galleria ma la concessione scadrà nel 2020. Sfida durata 24 rilanci con Tod's, mentre Prada non ha effettuato alcuna offerta. Si è trattato della prima gara d'incanto per gli spazi che si affacciano sull'Ottagono. La durata della concessione per Armani sara' di 18 anni.