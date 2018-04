Galleria, Feltrinelli in scadenza: il rinnovo solo tramite gara

Galleria Vittorio Emanuele, il Tar boccia anche il ricorso della libreria Feltrinelli dando ragione al Comune di Milano: il 16 giugno scade il contratto di utilizzo dei locali affittati dalla libreria ed il rinnovo non sarà automatico ma passerà attraverso un bando di gara. La vicenda era iniziata nel febbraio 2017 con la richiesta di Feltrinelli, subentrata dal 2014 a Ricordi Media Stores, di rinnovo del contratto da 12 anni, facendo appello ad una facoltà che sarebbe prevista dall'articolo 3 delle convenzione di concessione. Ma dall'Area Patrimonio immobiliare di piazza Scala arriva il niet: "La normativa comunitaria e la giurisprudenza impongono agli enti locali di ricorrere a procedure competitive per la scelta dei concessionari dei loro immobili".

Feltrinelli fa allora ricorso appellandosi a normative europee che consentono in presenza di “motivi imperativi di interesse generale”, di derogare all’obbligo del bando. Come spiega il quotidiano Il Giorno, tali motivi sarebbero stati da ricercare nell'attività di "promozione culturale svolta dal proprio esercizio commerciale nel corso degli anni, la cui mancanza potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la stessa immagine e l’identità storica" del salotto di Milano. Ma per il Tar tali fattori non implicano di per sé il rinnovo della convenzione con il concessionario uscente. Ed anche la tesi della storicità dell'insegna Feltrinelli in Galleria è stata rigettata.