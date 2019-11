Galleria: riapre il Camparino, tempio dell'aperitivo milanese

Ha riaperto ieri in Galleria Vittorio Emanuele il Camparino, tempio che ha visto nascere il rito dell'aperitivo milanese. L'evento di riapertura è stato organizzato da Campari alla presenza delle autorità, accogliendo gli ospiti nelle sue sale rinnovate e accessibili al pubblico a partire da domani, giovedì 14 novembre. Il restyling, curato dallo Studio Lissoni Associati, è riuscito a preservare l'eredità storica e i dettagli d'epoca Art Nouveau, ridefinendone al contempo l'identità presente e futura. Gli spazi della sala Spiritello, il primo piano che affaccia direttamente sulla Galleria Vittorio Emanuele II, sono stati rivisti a favore di un design e un arredamento che li hanno resi più adatti ad accogliere e presentare la nuova proposta cocktail & food. A impreziosire la sala anche l'originale Spiritello del pittore e illustratore Leonetto Cappiello, opera del 1921 diventata una vera icona del marchio Campari.

"Da oltre 100 anni icona milanese, il Camparino oggi rinasce - ha Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari - non solo come simbolo dell'aperitivo, ma anche come locale d'avanguardia a livello internazionale, grazie a un'offerta di abbinamento cocktail & food eccezionale. Siamo orgogliosi di affermare che laddove è nato il rito milanese dell'aperitivo, oggi nasce un nuovo rito"

Allo storico Bar di Passo, al piano terra, è stato dedicato un restauro conservativo volto a valorizzarne il patrimonio liberty e rendere maggiormente fruibili gli spazi. Al piano interrato, invece, è stata svelata la nuova sala Gaspare Campari, uno spazio recuperato dagli ambienti che in origine ospitavano i magazzini del locale, e che sarà adibito a corsi di bartending, degustazioni ed eventi privati.

Il nuovo protagonista della cucina del Camparino in Galleria è Davide Oldani. Il locale, nella sua nuova veste, propone un'offerta di food pairing basata su prodotti gastronomici e cocktail sia tradizionali, sia rielaborati in chiave contemporanea e originale, come il Pan'cot, creazione di Oldani, preparato con farine integrali e concepito come un foglio bianco che può essere abbinato a carne, pesce, frutta e verdura.