Game of Thrones, i costumi realizzati da un'azienda del Comasco

I costumi barocchi indossati dai protagonisti di Game of Thrones, la famosissima serie fantasy le cui ultime puntate sono state trasmesse nei giorni scorsi nel mondo intero, sono stati realizzati con i tessuti di una storica azienda attiva nella provincia di Como dopo essere nata a Venezia. Come riferisce un articolo pubblicato sulle pagine comasche del quotidiano Il Giorno, si tratta della Rubelli, un'azienda storica specializzata in stoffe per l'arredamento e tendaggi damascati. A Figino Serenza, ogni anno vengono prodotti migliaia di metri quadri di tessuti per l'arredo che poi fanno il giro del mondo: la Rubelli, fondata centotrent'anni, e' una delle piu' importanti aziende italiane ed europee per produzione ed edizione di tessuti per l'arredo, ricorda l'articolo pubblicato dal giornale. Il binomio tra la Rubelli e il mondo del cinema e del teatro, si legge ancora, e' iniziato ben prima della fortunata serie tv che ha appassionato tutto il mondo attorno alle lotte per la conquista del potere nei Sette Regni. I preziosi tessuti, in parte prodotti anche con i cinque telai a mano che tessitori sapienti sanno usare nella produzione di Figino, sono serviti in passato anche per confezionare i costumi utilizzati alla Fenice e all'Arena di Verona.