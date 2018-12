Gardaland, saluto romano nel presepe: polemica su consigliere FdI

Andare a Gardaland e scattarsi una foto con una pastorella del presepe che tende il braccio destro davanti a sé in un gesto che ricorda il saluto romano. Scoppia la polemica intorno al posto di Francesco Rocca, consigliere del Municipio 4 in quota Fratelli d'Italia a Milano, che ha postato la foto sul suo profilo Facebook con tanto di dedica a Emanuele Fiano e Laura Boldrini.

Il fatto è stato denunciato dall'Anpi provinciale di Milano, che ha segnalato il post in questione a Facebook che ha provveduto alla rimozione. L'associazione dei partigiani ha parlato di "grave provocazione" ed espresso solidarietà a Fiano e Boldrini.

Rocca, però, non ha chiesto scusa, e anzi ha rintuzzato l'attacco con un altro post: "E' stato un post rivolto a coloro che vedono i fascisti ovunque, anche dove non c'è proprio nulla, come nel caso della pastorella del presepe accusata addirittura di apologia. Tutto questo "cancan" mediatico è l'esempio lampante che conferma proprio la tesi che si voleva dimostrare".