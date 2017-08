Garibaldi-Repubblica, nuovo grattacielo: base d'asta 77 milioni

L'area milanese di Garibaldi-Repubblica cambia volto: il Comune di Milano mette all'asta le aree di sua proprietà con relativi diritti volumetrici con una base da 77 milioni e 419 mila euro. Una superficie da 32.208 metri quadri tra via Gioia, via Pirelli, via Sassetti attualmente occupata in buona parte da un parcheggio a raso, al cui posto sorgerà un nuovo grattacielo che cambierà nuovamente lo skyline cittadino, sulla scia di un piano di intervento che prevede un mix tra uffici pubblici e privati, attività commerciali, aree verdi, attrezzature pubbliche e un nuovo parcheggio sotterraneo. L'operatore che si aggiudicherà la gara, riporta il Corriere della Sera, dovrà anche farsi carico di eventuali bonifiche. Diritto di prelazione a Coima e Deoris, che hanno già operato nell'area, ma il bando avrà un profilo internazionale.

Come spiegato dall'assessore Pierfrancesco Maran, la vendita dell'area consentirà di recuperare importanti risorse da destinare al piano periferie.