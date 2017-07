Garlasco, uomo cerca di sedare lite ma viene ucciso



Storia di incredibile violenza ieri a Garlasco. Un uomo è stato ucciso in piazza Unità d'Italia per essersi messo in mezzo a due persone che stavano litigando nel vano tentativo di sedare il diverbio. La vittima è un ragazzo della zona che è stato ucciso con un colpo di pistola al petto. L'omicida, che ha tentato invano di scappare, è stato subito fermato dai carabinieri.