Garlate, bambini danneggiano la scuola e rimediano con le loro paghette

Bambini danneggiano la scuola elementare e rimediano con una colletta delle paghette

Giocando nel bagno della scuola hanno rotto una placca di plastica che copriva alcune tubature. Può succedere a 7 anni. Ciò che è meno comune, a quell'età, è avere il senso di responsabilità necessario per rimediare al proprio danno facendo una colletta delle rispettive paghette e mettendo il ricavato al servizio della comunità.

La lezione di civiltà arriva da una seconda elementare di Garlate, in provincia di Lecco, e non avrebbe avuto alcun riscontro se il sindaco della città non ne avesse dato diffusione su Facebook. Il primo cittadino e un assessore si erano recati nella scuola per consegnare il calendario dell'Avvento: "Nella classe seconda - racconta ancora Conti - i bambini, a sorpresa, ci hanno detto che giocando avevano provocato una piccola crepa in una placca di plastica che copre alcune derivazioni idrauliche in bagno, che se ne assumevano la responsabilità e che avevano fatto una colletta delle loro paghette per risarcire il Comune. E ci hanno consegnato un salvadanaio con i loro risparmi, che serviranno alla sostituzione".