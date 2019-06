Gdf sequestra nel Pavese ville e soldi ex membro clan Epaminonda

La Guardia di Finanza questa mattina ha messo a segno un'operazione nei confronti di un pensionato che ha alle spalle 25 condanne per reati vari. Le Fiamme gialle hanno sequestrato le due ville di sua proprieta' a Rivanazzano Terme (Pavia) e denaro contante per oltre 600 mila euro. L'uomo negli anni 70 e 80 sarebbe stato un elemento di punta del clan di Epaminonda, che agiva nel Milanese. Per gli agenti della Finanza l'uomo, oggi pensionato 80enne, aveva un patrimonio sproporzionato in relazione ai redditi dichiarati.

I militari della compagnia della Guardia di finanza di Voghera hanno accertato dopo mesi di indagini che il patrimonio in possesso dell'ottantenne pensionato, di origini siciliane e da anni residente nell'Oltrepò pavese, era sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al fisco e a quanto realmente accumulato in seguito alle attività criminali condotte per quasi cinquant'anni. Nei confronti dell'uomo sono state emesse negli anni 25 condanne definitive per minaccia e porto abusivo di armi, furto, sfruttamento della prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il tribunale di Milano, su richiesta dell'ufficio Misure di prevenzione della procura di Pavia, ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in seguito alla quale la Guardia di finanza ha sequestrato due ville di pregio a Rivanazzano Terme all'interno di una vasta area verde e ingenti disponibilità finanziarie.