Gelato Libre: a Milano la formula "senza latte e senza uova"

Si chiama Gelato Libre la prima gelateria ideata da Domori e Gianluca Franzoni, aperta in questi giorni a Milano in via Carducci. La sua particolarità? La formula ‘senza latte e senza uova’.

“Si tratta di un test importante – ha raccontato a Pambianconews.com Franzoni – per ridisegnare il concetto di gelato come espressione del gusto caratterizzante, non coperto da altri ingredienti. La tecnologia sviluppata da Carpigiani ci consente di avere sempre a disposizione un prodotto fresco e ottenuto con un lavoro relativamente semplice da parte dell’operatore. Le fasi cruciali della produzione sono realizzate in azienda, così nel punto vendita ci si limita alla mantecazione. La miscela, non impiegando né latte né uova, è stabilissima e ci consente di avere in ogni situazione la massima qualità senza essere nemmeno suscettibili alla stagionalità perché il prodotto che viene inviato al punto vendita, essendo stato lavorato in Domori, non è più deperibile”.

In contemporanea con l’opening di via Carducci, verrà aperto nei prossimi giorni un corner Gelato Libre all’interno dello shop in shop Domori situato al centro commerciale di Arese. Un preludio al prossimo passo che potrebbe riguardare la nascita di un franchising. Con la possibilità di rivolgersi a un pubblico non solo proveniente dal mondo gourmet, ma costituito anche da soggetti intolleranti al latte e consumatori vegani essendo il Gelato Libre al 100% vegan.