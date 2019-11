Gelmini (FI): solidarietà a Liliana Segre. Presenza a Memoriale Shoah un segno

Forza Italia ha aderito, con una delegazione guidata da Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera, alla manifestazione al binario 21 indetta da numerose organizzazioni per esprimere solidarietà a Liliana Segre. "La nostra presenza qui oggi, al Memoriale della Shoah, al binario 21, ha un significato preciso - accanto alla forte incondizionsta solidarietà con la senatrice Liliana Segre per le gravi minacce che ha subito e che patisce - affinché l'orrore dell'Olocausto non diventi più, non sia mai piu' piegato alla logica dello scontro politico. La pagina più indegna della nostra storia - ha detto Gelmini - ha bisogno di essere ricordata e spiegata, a nessuno sia permesso rileggere in modo strumentale quei drammi. Proporre parallelismi storici o penose classifiche fra le tragedie che hanno sconvolto la storia più recente dell'umanità e' oltraggioso per chi ha sofferto e non serve ad una lettura seria e trasparente di quelle pagine. Pensiamo ai nostri figli e impegniamo le migliori energie per difendere i valori della libertà, della tolleranza, del dialogo. Ricordare la stagione dell'odio e dello sterminio può rafforzare i valori che hanno visto nascete la nostra repubblica, valori per i quali ciascuno di noi si sente impegnato. E dunque il rispetto e la gratitudine per Liliana Segre devono avere, sempre, il posto che meritano nei nostri cuori", ha concluso Gelmini.