Gelmini lancia a Milano IdeeItalia: "Fi non è subalterna alla Lega"

"#IdeeItalia. La voce del Paese. Gelmini: "Non siamo subalterni alla Lega"

Silvio Berlusconi "e' naturalmente preoccupato, come lo siamo tutti, per la situazione del Paese e per una manovra economica che rischia di mettere in pegno il futuro dei nostri figli. Noi siamo convinti che la manovra si potra' e si dovra' cambiare. E da qui partiranno le nostre proposte". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, aprendo "#IdeeItalia. La voce del Paese", la convention azzurra organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio. "Noi oggi proviamo a costruire - ha aggiunto Gelmini - anche parlando con persone non allineate, ci sara' Carlo Cottarelli, ci sara' Alberto Brambilla, Marco Bentivogli della Cisl, tanti amministratori locali. Siamo qui per provare a costruire una manovra che non sia della decrescita, del reddito di cittadinanza, che piu' che reddito sara' il debito di cittadinanza. Vogliamo costruire una manovra dell'impresa e dello sviluppo, vogliamo essere aperti all'impresa". "Saranno tre giorni di lavoro, anzi - ironizza - dando un dispiacere a Di Maio lavoreremo anche di domenica, perche' ancora non ci e' stato vietato lavorare la domenica. Spero siano tre giorni utili a Forza Italia e al Paese".

La convention azzurra "#IdeeItalia. La voce del Paese" sara' "l'occasione per parlare il linguaggio della chiarezza, per guardare dentro Forza Italia e provare a ripartire. Sappiamo che questo non e' un momento facile dal punto di vista dei sondaggi, ma nessuna subalternita' alla Lega, orgoglio azzurro". Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, lo ha detto arrivando alla kermesse alla quale partecipano parlamentari, governatori e rappresenti del partito, e alla quale nel tardo pomeriggio interverra' anche Silvio Berlusconi.

"Questa per noi e' la stagione della semina, la stagione nella quale dobbiamo costruire il nostro posizionamento" ha aggiunto poi nel suo intervento di apertura dei lavori. Occorre "ripartire e riparlare a quella che Berlusconi definisce l'altra Italia - ha aggiunto - , c'e' una Italia che cede alla paura e al rancore, ma c'e' ne anche un'Italia che non si rassegna e prova a costruire. Noi tra il populismo statalista di Di Maio e il sovranismo di altre forze politiche scegliamo un'area, quella dell'altra Italia, nella quale collocare l'Italia del merito e della competenza, e che sa che non e' attraverso i nazionalismi che si possono vincere le prossime sfide. Serve una Europa diversa, questa non ci piace, l'Europa va rifondata. Si tratta di fare un grande lavoro".

La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati ha ricordato anche l'esperienza dell'ex segretario del Pd: "Renzi ci ha insegnato a non credere alla meteora, e a guardare la politica a medio e lungo termine".

"Con la Lega siamo alleati nei territori, ma siamo opposizione a Roma, dove c'e' il governo gialloverde. Noi, in questa tre giorni, vogliamo dare spazio al centrodestra unito, perche' pensiamo che il centrodestra unito sia l'unica alternativa alle chiacchiere di Renzi, al bonus degli 80 euro, e alla paura e al rancore che vengono cavalcati dal Movimento 5 stelle. Noi crediamo che tra il sovranismo e il populismo ci sia un'autostrada, uno spazio enorme che tocca a noi riempire di contenuti, di proposte e di idee". Lo ha detto Mariastella Gelmini.

FI: GELMINI, DA OGGI A MILANO 'IDEEITALIA', DIAMO VOCE AL PAESE REALE

Così ieri Mariastella Gelmini ha presentato la tre giorni: "Vogliamo ascoltare la voce del Paese, delle imprese, di chi opera nella trincea del lavoro, dell'innovazione, e da lì costruire le nostre proposte sulla manovra. Daremo spazio a imprenditori e startupper, al mondo produttivo, ai professionisti, affronteremo insieme i bisogni e le difficoltà vissute ogni giorno dagli italiani, parleremo di crescita, sviluppo, futuro e rilanceremo la nostra proposta liberale per l'Italia di domani".

Solo la crescita è felice", la convention organizzata a Milano (Hotel Gallia, Piazza Duca D'Aosta, 9), il 5, 6 e 7 ottobre, dal gruppo azzurro a Montecitorio. "Ci saranno tutti i nostri parlamentari lombardi, da Licia Ronzulli a Matteo Perego, Alessandro Cattaneo, Andrea Mandelli, Giusy Versace, la capogruppo Anna Maria Bemini, gli europarlamentari Lara Comi, Massimiliano Salini, Stefano Maullu, tutto ovviamente con la regia di Antonio Tajani. E una tavola rotonda sulla manovra con anche Renato Brunetta, Roberto Occhiuto, Paolo Russo, Riccardo Puglisi, Stefania Prestigiacomo e Lucio Malan". "Noi crediamo nel centrodestra unito, lo abbiamo sempre detto. Per questo ci saranno con noi anche tantissimi sindaci, consiglieri regionali e i governatori Toti (Liguria), Fontana (Lombardia), Toma (Molise) e Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Perché dove il centrodestra unito governa, governa bene".