Migranti, Gelmini: Minniti non favorisca iniziative avventate

Milano – “Accoglienza per chi ha diritto all’asilo e convivenza civile, pensando alle tante zone franche dove gli immigrati irregolari spacciano, occupano case e delinquono”: queste le richieste di Mariastella Gelmini, consigliere comunale a Milano e vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, al ministro Minniti oggi a Milano.



“Non credo sia opportuno "tirare le orecchie" alle Forze dell’ordine per il blitz in Stazione Centrale, come chiedono da palazzo Marino. Servono piuttosto azioni costanti di identificazione dei migranti, procedure rapide per verificare chi ha i requisiti per ottenere l’asilo, presidio delle zone nevralgiche dove la presenza degli irregolari crea forti disagi ai cittadini, non solo in centro ma anche nelle periferie. Poi c’è il problema a monte: come evitare che decine di migliaia di disperati sbarchino sulle coste italiane. E qui è il governo ad essere totalmente inadempiente, che dovrebbe farsi sentire in Europa e rimodulare Frontex. L’Italia non può essere l’unico rifugio in Europa per chi fugge, per le guerre e la fame, dal proprio continente. Minniti collabori concretamente con Comune e Regione, ma non favorisca scontri ideologici e iniziative avventate. Il problema migranti non ha bisogno di propaganda, ma di scelte concrete”.