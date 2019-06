Gelmini: no all’aumento Atm. La Lega? Alleati ma diversi

Ha lasciato il coordinamento lombardo di Forza Italia ma “resto in Consiglio comunale per difendere la Milano che lavora e che produce”, dice Mariastella Gelmini ad Affaritaliani.it Milano. Il Modello Milano è messo alla prova sul fronte delle Olimpiadi, tra poco più di una settimana infatti si deciderà se il capoluogo lombardo, con Cortina, ospiterà i giochi invernali del 2026. E sulla Lega “alleati ma differenti”.

E’ stato fatto tutto il possibile per avere le Olimpiadi a Milano?

“Sicuramente il Coni ha lavorato bene e anche le due istituzioni maggiori, comune e Regione, hanno fatto la loro parte. Completamente latitante il governo. Ad ogni buon conto mi auguro che venga valutato il peso specifico ed il contesto regionale e che Milano ce la faccia. Forza Italia ha sempre tifato per il Paese e questa è un’occasione da non mancare”.

Tornando al Modello Milano?

“C’è un vulnus, uno sfregio che l’amministrazione ha deciso di fare, a tutti i costi, ai milanesi: è l’aumento delle tariffe Atm. Portare il biglietto ordinario da 1,5 a 2 euro è un eccesso e colpisce chi viaggia in città coi mezzi pubblici proprio mentre il comune rende la mobilità privata, con divieti di ogni tipo, praticamente impossibile. Un errore che fa il paio con la scelta di ignorare l’integrazione tariffaria con la Regione. Guidare la città vuol dire difendere la Milano che lavora e produce”.

Veniamo alla Regione. Non mancano le turbolenze del dopo voto europeo, dove Forza Italia ha toccato con mano le proprie difficoltà. Qual è l’eredità che lascia a Massimiliano Salini, il nuovo coordinatore regionale?

“La coalizione di centrodestra che governa la Lombardia, si è rafforzata grazie al buon governo e alla guida attenta e misurata di Attilio Fontana, sicuramente raccoglierà frutti importanti. Forza Italia resta il baricentro di questa alleanza e coi suoi assessori sta dando una prova di competenza e dedizione agli interessi dei lombardi. Noi abbiamo fatto molto sui temi del welfare, dello sviluppo regionale, del lavoro, della formazione. Siamo la spina dorsale della coalizione. E anche per mantenere vivo il dialogo, la prossima settimana sarò al Festival del Lavoro, organizzato dai consulenti”.

Ma l’autonomia regionale che fine ha fatto?

Bisognerebbe chiederlo a chi governa il paese. Dopo il teatrino della campagna elettorale e le sceneggiate post, ora tutto è fermo e l’autonomia, chiesta a gran voce dai lombardi, è finita in cavalleria. Come la Tav. Non mi pare che il governo del popolo faccia gli interessi del popolo. Troppo spesso agisce in preda all’avventurismo politico, che rischia di portarci verso la conferma della procedura d’infrazione europea. Anche sugli interventi destinati ai rimpatri il governo latita. Ma la nota più dolente riguarda la crescita: al palo”.

Dopo lo shock elettorale Forza Italia in Lombardia sembra bloccata

“Le europee hanno lasciato il segno. Salini, il nuovo coordinatore, è persona equilibrata, rispettosa dell’opinione di tutti, in grado di valorizzare amministratori e giovani dirigenti – e in Lombardia sono molti - che desiderano dare un contributo più concreto al partito. Rinnovamento e capacità d’interpretare chi si riconosce nel pensiero liberaldemocratico sono tra i nostri obiettivi principali. Sono certa che Salini farà un buon lavoro”.

E la federazione del centrodestra che futuro avrà?

“Alleati ma differenti. Senza la nostra identità politica finiremmo nel minestrone sovranista che oggi può sembrare vincente ma che non sembra in grado di costruire una prospettiva concreta per il Paese e per l’Europa. Noi siamo altro, siamo nel Ppe e vogliamo cambiare l’Europa senza destabilizzarla o portarla alla deriva. Sono certa che coerenza e serietà saranno ripagate dagli italiani”.