Gelmini (Forza Italia): "Pd e M5S si dimenticano di imprese e sviluppo"

E’ Mariastella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano a farsi interprete del malessere delle imprese. "Nel programma del governo gialloverde sembrerebbe non esserci spazio per le imprese. Mentre gli imprenditori, a partire da quelli della Lombardia, indicano come prioritario favorire lo sviluppo economico del Paese attraverso l'alleggerimento del fisco, nella bozza di programma Pd - M5S non appare evidente alcuna strategia complessiva per rafforzare e rilanciare il sistema imprenditoriale italiano. Si parla di detassazione del lavoro a favore dei lavoratori, ma non delle imprese e di abbattimento del cuneo fiscale. Quindi Di Maio e compagni come pensano di ridurre il costo del lavoro senza gravare sulle imprese? Pensano di farlo con il salario minimo? Perche' di questo si parla, il che sarebbe una vera e propria 'mazzata' per le imprese, gia' costrette a una pressione fiscale asfissiante. E il decreto dignita' lo lasceranno cosi' com'e'? Dunque, il programma di governo giallorosso che sta circolando in queste ore sara' pure una 'sintesi parziale' - come ci tiene a precisare il Pd - ma se queste sono le premesse, non osiamo immaginare la versione definitiva". Mentre l’ufficio Studi di Confindustria certifica: "Nel terzo trimestre l'economia appare ancora debole, dopo che nel secondo il Pil era risultato piatto".