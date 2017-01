Lavoro, Gelmini: occorre aprire le porte del Comune a sindacati e imprese

Gelmini: per dare risposte sul lavoro occorre aprire le porte di palazzo Marino a sindacati e imprese



E’ Mariastella Gelmini a giocare d’anticipo questa volta e a organizzare per lunedì prossimo un incontro con le forze sociali e i sindacati. Dopo che - per evitare la rottura con Cgil, Cisl e Uil che hanno accusato il sindaco di “tenere in un angolo, fuori da ogni decisione che interessi la città le organizzazioni sindacali” – Sala ha convocato in fretta e furia il “Tavolo per Milano” sulle periferie venerdì prossimo. Ma la Gelmini ha preparato per lunedì mattina una iniziativa che ha l’obiettivo di aprire stabilmente le porte di palazzo Marino alle forze sociali protagoniste del cambiamento a Milano, forze che sono in grado di trovare le risposte giuste per rilanciare il lavoro. Sono stati invitati i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, di Assolombarda, degli artigiani, delle piccole imprese e delle cooperative.



Obiettivo dell’incontro a palazzo Marino “affrontare i temi che interessano da vicino le famiglie, i giovani e le persone che cercano nuove opportunità nel mondo del lavoro. L’idea è di aprire e mantenere vivo un canale di comunicazione e scambio col mondo del lavoro e dell’impresa. Nella certezza che il confronto aiuti la città a crescere in modo da soddisfare i bisogni di tutti. L’appuntamento è destinato ad approfondire gli aspetti collegati allo sviluppo della città, in particolare il lavoro, le scelte urbanistiche, la mobilità. Un'occasione per analizzare le criticità e per raccogliere riflessioni, proposte e suggerimenti attorno alla crescente emergenza occupazionale”. E anche il sindaco Sala ora dovrà decidere se gettare un ponte alle organizzazioni sindacali o limitarsi ad un incontro rituale, come temono i sindacalisti.