Milano, Gelimini (Fi): rotto il rapporto tra Sala e il mondo del lavoro

SCHIAFFO 4/ Mariastella Gelmini, coordinatore lombardo di Forza Italia. Si è dimenticata di chiudere in una stanza i consiglieri dell'opposizione a Palazzo Marino a spiegar loro come si fa politica. Troppi personalismi, troppa gente distratta. E il nemico Giuseppe Sala gode. Aspettiamo qualche segno di vita da parte dell'ex ministra.

Se il maggior sindacato della sinistra, che ha sostenuto la candidatura di Sala, sente il bisogno di sottolineare che si è dimenticato il lavoro, allora qualche cosa si è rotto. Questo il senso delle dichiarazioni di Mariastella Gelmini, consigliere comunale di Forza Italia e coordinatrice lombarda. E, in effetti, i rapporti sembrano tesi ultimamente...



GELMINI: SALA HA ROTTO CON IL MONDO DEL LAVORO - Sullo scontro tra sindacati (Cgil e Cisl) e amministrazione comunale, Mariastella Gelmini, consigliere comunale di Forza Italia e coordinatrice lombarda, ha detto: "Si è rotto qualcosa a palazzo Marino. Se il maggior sindacato della sinistra, la Cgil, che ha sostenuto in campagna elettorale il sindaco Sala, ha sentito il bisogno di sottolineare che nel Patto per Milano si è dimenticato del lavoro".



"E anche la Cisl, che pure ha sostenuto come Sala il Si al referendum - contiunua l'esponente forzista - parla di strabismo del sindaco che non si vuole occupare né di welfare né di giovani. La città, superata l’ubriacatura da capitale planetaria ora è chiamata a misurarsi coi problemi reali: i giovani, il lavoro, il welfare. E l’amministrazione comunale non sembra in grado di affrontare la situazione. Noi, come forza responsabile del cambiamento, metteremo in campo idee e proposte concrete, nell’interesse della città. Il dialogo non ci spaventa, col mondo del lavoro e dell’impresa, anzi per noi è parte essenziale della democrazia e del governo cittadino".