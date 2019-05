Gelmini si dimette da coordinatrice lombarda, Cattaneo in corsa

Il dado è tratto. Per favorire il rinnovamento del partito e per rilanciare i rappresentanti dei territori, nell’ambito di un più generale rafforzamento di Forza Italia, Mariastella Gelmini si è dimessa da coordinatore della Lombardia. Una decisione già presa mesi fa dalla capogruppo alla Camera, proprio per favorire il ricambio e coinvolgere nuove leve nella gestione di una forza che – nonostante l’insuccesso elettorale - è alla guida della Regione Lombardia con Attilio Fontana. Gelmini ne aveva parlato con Berlusconi proprio quando era stata eletta capogruppo alla Camera. Ma allora Berlusconi congelò le dimissioni, chiedendo di impegnare tutte le forze per consentire la conclusione della campagna elettorale dove Berlusconi era candidato. E infatti il presidente di Forza Italia ha ottenuto un buon successo personale nel collegio nord ovest con quasi duecentomila voti. Ora, dopo il chiarimento di quest’oggi durante l’ufficio di presidenza allargato, voluto da Berlusconi a palazzo Grazioli, per avviare il nuovo corso di Forza Italia, coi congressi e un’assemblea nazionale che dovrebbe rilanciare il partito in vista delle sempre più probabili elezioni politiche a settembre, si aprirà anche la contesa per la Lombardia. In corsa sono in molti. In pool, secondo le voci che circolano, ci sarebbero Alessandro Cattaneo, già sindaco di Pavia, la parlamentare Laura Ravetto, l’avvocato Cristina Rossello neo coordinatore di Forza Italia a Milano. Ma l’elenco sicuramente si allungherà, i pretendenti non mancano.