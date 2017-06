Gelosia per una donna: botte tra 80enni alla Balera dell'Ortica

Balli alla Balera dell'Ortica di Milano

L'amore non ha età, si dice. E nemmeno la gelosia, specie quella che si consuma sulle piste da ballo. Violenta lite alla Balera dell'Ortica di via Amadeo a Milano, dove un 81enne è stato colpito con un pugno al volo da un altro pensionato perchè aveva chiesto alla donna di quest'ultimo, anche lei 81enne, di ballare. Un gesto che non è stato gradito: dal diverbio si è passati alle vie di fatto e sul posto è giunta la Polizia. E' scattata la denuncia, ma la coppia aveva ormai lasciato il locale e quindi l'aggressore non è ancora stato identificato.