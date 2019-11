Generali lancia "Arte generali": Cattelan nudo sullo "Storto" visto da Toscani

Generali lancia "Arte generali" con Cattelan nudo sullo "Storto" visto da Toscani

Generali lancia il suo progetto "Arte generali", società dedicata in modo specifico ai collezionisti d'arte con una offerta che spazia dalla copertura assicurativa per le opere e gli oggetti di valore a servizi di assistenza come restauro, trasporto e custodia, dando supporto tramite offrendo strumenti digitali basati sulle soluzioni tecnologiche più avanzate. Il lancio del'iniziativa è avvenuta ieri, con la presentazione di una fotografia realizzata da Oliviero Toscani che ritrae Maurizio Cattelan nudo con una delle sue opere più celebri, il water d'oro, proiettata sul grattacielo "Storto" a Citylife.