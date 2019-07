Genio e Impresa: Assolombarda sulle tracce di Leonardo

Genio e Impresa: sulle tracce di Leonardo

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Valorizzare il territorio lombardo ‘Fabbrica di innovazione’ e le storie delle sue eccellenze imprenditoriali nate dall’incontro tra genio creativo e il coraggio di fa impresa. Questi gli obiettivi di “Genio e Impresa”, il progetto che Assolombarda, in collaborazione con Regione Lombardia e il Consiglio regionale della Lombardia, dedica a Leonardo da Vinci, che proprio a Milano ha lasciato gli esiti più alti della sua ricerca. Il progetto, presentato oggi, presso Palazzo Gio Ponti (sede di Assolombarda), da Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; arricchisce il palinsesto di iniziative del Comune di Milano e di Regione Lombardia in occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo.

“Genio e Impresa” celebra con un inedito punti di vista l’archetipo dell’interazione tra Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro rintracciando l’eredità di quel sodalizio, che dà origine all’innovazione, in «geni» e imprenditori contemporanei. Partner scientifico del progetto è il Leadin’Lab - Leadership Design and Innovation Lab del Politecnico di Milano e Digital Culture Partner è MEET, centro internazionale per la cultura digitale. “Dai tempi di Leonardo e Ludovico, il legame tra talento e imprenditorialità non ha mai smesso di nutrire la vocazione di Milano e della Lombardia per l’innovazione, che è un tratto distintivo della nostra storia imprenditoriale - ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda -. Parliamo di un modello che oggi ritroviamo nel dialogo tra ricercatori, ingegneri, creativi, designer, donne e uomini d’impresa, e che rende la Lombardia unica a livello internazionale. Merito del suo tessuto produttivo diversificato e integrato - fatto di multinazionali estere, imprese grandi, medie, piccole e di startup - e di quel mix di creatività, tradizione scientifica e umanistica che lo caratterizzano. Un ecosistema che investe in ricerca e sviluppo 4,8 miliardi di euro, pari al 21% del totale italiano. La Lombardia concentra il 32% dei brevetti e il 33% degli occupati nei settori avanzati del manifatturiero a livello nazionale, 13 università riconosciute a livello internazionale, il 27% della ricerca scientifica italiana maggiormente citata a livello globale e oltre 15mila nuove startup ad alta intensità di conoscenza”.

La ricerca per trovare i “nuovi” Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro è iniziata lo scorso 20 febbraio con una call, lanciata da Assolombarda per chiamare a raccolta le realtà produttive del territorio, a cui hanno risposto più di 130 imprese. Il Leadin’Lab - Leadership Design and Innovation Lab del Politecnico di Milano, partner scientifico del progetto, dopo aver valutato tutte le storie contemporanee di innovazione, ne ha selezionate 51, ciascuna rappresentata da una diade composta da «genio» e imprenditore, oggi protagoniste del progetto “Genio e Impresa”. Queste aziende, appartenenti a tutti i settori, dai nuovi materiali alla sanità, dall’elettronica ai servizi per le imprese, sono diventate oggetto di una ricerca da parte del Politecnico per capire cosa si nasconde nella collaborazione di coppia, cosa gli dà la forza di superare le difficoltà, e, infine, di vincere la sfida dell’innovazione.

Sono 30 i racconti di impresa rappresentati nella mostra multimediale “Genio e Impresa. Da Leonardo e Ludovico alle grandi storie di innovazione dei nostri giorni”, che apre al pubblico il 9 luglio a Palazzo Lombardia fino al 15 settembre. La mostra, a cura di Neo-Narrative Environments Operas (studio di ricerca e progettazione di ambienti narrativi in particolare nell’ambito di esposizioni e musei multimediali), esplora l’innovazione che nasce dall’incontro tra due persone attraverso un allestimento innovativo e totalmente immersivo. In particolare, la relazione che si crea tra «genio», con competenze tecniche, e imprenditore, con competenze manageriali. A cominciare dall’intervista immaginaria a Leonardo e Ludovico, realizzata da Pietro Marani e Paola Cordera, che apre la mostra, e alle storie di innovazione, per esempio, del Gruppo Bracco con Ernst Felder e Fulvio Bracco; Pirelli con Maurizio Boiocchi e Marco Tronchetti Provera; Ferrari Giovanni Industria Casearia con Luciano Piergiovanni e Giovanni Ferrari; STMicroelectronics con Bruno Munari e Benedetto Vigna; Fili Pari con Alice Zantedeschi e Francesca Pievani.

“Stimolare il talento e la creatività dei giovani è uno degli obiettivi che accomuna l’attività del progetto “Genio e Impresa” e le numerose iniziative dell’Advisory Board - ha dichiarato Gabriella Magnoni Dompé, Presidente dell’Advisory Board della Responsabilità Sociale delle Imprese di Assolombarda -. Stiamo lavorando in questa direzione per realizzare azioni concrete a favore delle fasce più esposte della popolazione. Oggi, infatti, crediamo che le imprese siano importanti spazi di inclusione e integrazione e che svolgano un ruolo sociale per tutto il territorio”. “Genio e Impresa” promuove il talento dei giovani e contribuisce al recupero di adolescenti da situazioni di svantaggio culturale e sociale. A tal proposito, Assolombarda sosterrà l’attività dell’Associazione SONG Onlus Sistema Lombardia, che coinvolge oltre 500 giovani delle periferie milanesi attraverso la pratica musicale per contrastare la disgregazione sociale, dovute a condizioni di disabilità e di solitudine.