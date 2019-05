George e Amal Clooney, concorso per pranzare con loro sul lago di Como

George e Amal Clooney hanno lanciato un concorso mettendo in palio un pranzo in loro compagnia a Villa Oleandra, sul lago di Como. Appuntamento per metà luglio, invito aperto a solo due persone. L'iniziativa è a scopo benefico, a sostegno di una raccolta fondi a favore della Clooney Foundation for Justice sulla piattaforma Omaze ed è stata promossa dall'attore con una clip online. QUI IL VIDEO