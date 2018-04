Gestiva giro di prostituzione a Milano: latitante arrestato in Romania

E' stato incastrato dalle spese fatte in Spagna con una carta di credito a suo nome: Michi Stoica, romeno di 39 anni, detto Puia, e' stato arrestato dopo quasi due anni di latitanza, mentre doveva scontare 13 anni per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, sequestro di persona e violenze. Sua era la gestione delle prostitute di viale Fulvio Testi, a Milano fino a Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, per conto di una organizzazione transnazionale con ramificazioni in Francia, Svizzera, Belgio e Olanda. Le ragazze erano rumene e moldave, anche minorenni: se non riuscivano a guadagnare abbastanza venivano da lui sequestrate e isolate dalla famiglia, oltre che sottoposte a violenze psicologiche e minacce di morte. L'indagine che ha portato alla condanna e' partita dai carabinieri del gruppo di Monza, e proprio i militari, questa volta la squadra catturandi, guidata dal capitano Marco Prosperi, sono riusciti il 24 aprile a prenderlo in Romania. Infatti era tornato nella sua terra d'origine dopo che si era sentito seguito e braccato in Spagna: li' viveva con la compagna a Madrid, anche lei prostituta nella capitale spagnola e nota alla polizia locale. L'Italia ha fatto richiesta di estradizione alle autorita' romene.