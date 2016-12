Getta soda caustica addosso al marito, anziano grave a Milano

Un uomo di 83 anni e' stato colpito con un getto di soda caustica a Milano, in via Breno, in seguito a una lite familiare con la moglie. L'uomo e' stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso per le ustioni al volto, al torace e agli arti.



E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha chiesto l'intervento del 118 alle 20.08 di questa sera. L'83enne ha anche delle ferite sugli arti che in un primo momento sembravano da arma da taglio, ma che in realta' potrebbero essere graffi.