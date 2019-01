Giambellino, occupazione in via Manzano. La denuncia di Regione Lombardia

IMPRESE.LAVORO - Milano - "Nella serata di ieri alcuni delinquenti hanno occupato abusivamente alcuni locali in via Manzano 4 a Milano, messi sotto sequestro a dicembre dall'autorità giudiziaria e dai carabinieri. Un gesto di inaudita gravità, una provocazione e una sfida alle istituzioni". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini. "Regione Lombardia - ha proseguito - condanna fermamente questo fatto gravissimo, confermando il proprio impegno per la riqualificazione del quartiere Lorenteggio Giambellino. Riqualificazione che sarà realizzata anche grazie ad azioni di legalità e, ove necessario, di sgombero degli immobili occupati abusivamente".

"Confermiamo altresì - ha aggiunto - il pieno appoggio alla Autorità giudiziaria, alla Prefettura e alle Forze dell'ordine duramente impegnate per il mantenimento della legalità nel quartiere".

"Chi giustifica le occupazioni illegali - ha concluso Bolognini - è connivente con chi delinque, chi occupa un immobile abusivamente, priva di un diritto chi è in graduatoria e in stato di necessità".