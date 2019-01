Giappone, scambi da 2,5 miliardi con la Lombardia dopo accordo con l'Ue

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano - Ammonta a 2,5 miliardi di euro l’import-export lombardo con il Giappone nei primi nove mesi del 2018. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Istat Coeweb. Sono 1 miliardo di import e 1,5 miliardi di export. Oggi l’incontro di Carlo Edoardo Valli, vice presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi con il console generale del Giappone Yuji Amamiya, in previsione dell’entrata in vigore dell’accordo tra Unione Europea e Giappone dal 1° febbraio. Ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, vice presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Valutiamo positivamente questo accordo tra Unione Europea e Giappone. L’incontro di oggi è un momento di riflessione sugli scambi reciproci, che rappresentano un business importante per le nostre imprese. Tra i settori più rilevanti del nostro export c’è il design, caratteristico dei nostri territori e in cui la Brianza ha una particolare specializzazione. Guardiamo con fiducia al futuro e ci aspettiamo un ulteriore rafforzamento degli scambi economici e culturali”. A Milano il business col Giappone vale 1,7 miliardi, di cui 1,1 miliardi di export e 600 milioni di import. A seguire per export in regione Bergamo (109 milioni), Varese (82 milioni) e Brescia (73 milioni). Un terzo dell’export milanese è di abbigliamento, un quarto sono prodotti alimentari.