Giardini Scaldasole: concerto dell'Accademia musicale Amadeus

Nuovo concerto ai giardini Scaldasole di Milano promosso dai Civici, cittadini vicini ai cittadini: appuntamento sabato 25 maggio alle 17.45 con l'accademia musicale Amadeus.

Questo il programma:

• Canto popolare inglese- Lavanders blue fantasy (Arr. G. Bosio)Arpe: Rachele Beccaria, Matilde Campioni, Silvia Capè, Beatrice De Ponti, Federica Fadel, Teresa Manelli

• H.Reniè - Les pins des CharlannesArpe: Rachele Beccaria, Matilde Campioni, Silvia Capè, Beatrice De Ponti, Federica Fadel, Teresa Manelli

• M. T. von Paradies - SicilienneDaniel Iorio violino

• E. Severn - Polish danceDaniel Iorio violino

• Golterman - Concerto n. 4 op 65 I mvtAurora Sciammetta violoncello

• A.Vivaldi - Allegro dal Concerto per violoncello in Do MNikolai Iorio violoncello

• J. Williams - Tema da " Schindler's list" Lorenzo Travaini violino

• F. Kreisler - tempo di Minuetto (in the Style of Pugnani)Lorenzo Travaini violino

• A. Dvorak - HumoresqueCaterina Carcano violoncello

• Saint- Saens - Dal Carnevale degli animali - Il cigno Caterina Carcano violoncelloSilvia Capè arpa

• E. Parish Alvars - La MandolineSilvia Capè arpa

• F. Kuhlau - Adagio per arpa, violoncello e orchestraSivia capè arpaNicolò Barbini violoncello

• A. Vivaldi - dal Concerto in re maggiore RV 93 per arpa e orchestra - III m.to allegroSolista Silvia Capè arpaCembalo Cinzia Baggio

• D.R. Bellwood Tango e cha-chaPianoforte Lucrezia Dandolo Marchesi

Seguirà Aperitivo con prodotti dell'orto