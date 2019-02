Giardino dei Giusti, Maran a Bonisoli: "Il progetto è quello e non si tocca"

L'assessore Maran a Bonisoli: "Il progetto Giardino dei Giusti è quello e tale resta"

Il progetto del Giardino dei Giusti sul Monte Stella "e' quello e non pensi il ministro che si accetteranno modifiche atte a snaturarlo obbligando la Sovrintendenza locale a disconoscere un parere che ha appena due mesi". Lo dichiara l'assessore dell'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran rivolgendosi con un post Facebook al ministro dei Beni e delle Attivita' Culturali, Alberto Bonisoli. "Oggi sui giornali il ministro Bonisoli dice che devo prendermi una valeriana. Spero abbia parole migliori per Liliana Segre e il suo appello affinche' i lavori riprendano al piu' presto", ha osservato.

"Il ministro dice 'ma certo che Milano avra' un giardino dei giusti', come se non ce l'avessimo gia' da anni, il problema e' che ha istituito un vincolo ad hoc, a lavori iniziati, solo per poterli bloccare di fatto commissariando il Comune e la Sovrintendenza. Lunedi' sembra che si ritrovino a Roma per decidere il futuro del Giardino dei Giusti di Milano in una riunione cui non hanno invitato il Comune'. L'assessore milanese nel post condivide poi sottolineando come la vicenda non lo sorprenda "affatto" perche' "come ricostruisce bene anche il Foglio oggi, e' abitudine di questo ministro, entrare a gamba tesa su progetti delicati che riguardano amministrazioni di colore opposto al suo senza esercitare il ruolo alto e di mediazione richiesto dalla sua carica ma schierandosi apertamente tra le parti, peraltro sempre quella contraria ai progetti".