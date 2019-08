Gimondi: folla per l'addio al campione, presenti anche Moser e Saronni

In migliaia hanno voluto salutare l'uomo e il campione Felice Gimondi. Alle 11 il feretro del ciclista bergamasco, vincitore del Tour de France, del Giro d'Italia e Vuelta, e' arrivato alla chiesa parrocchiale di Paladina dove sul sagrato si sono trovati corridori, tifosi e persone comuni tutti stretti alla famiglia del campione morto sabato per un malore a Giardini Naxos in Sicilia dove si trovava in vacanza. Tanti i volti famosi arrivati a dare conforto ai parenti: da Francesco Moser a Beppe Saronni, Paolo Salvoldelli, Moreno Argentin e Giambattista Baronchelli. In prima fila anche donna Tonina, mamma di Marco Pantani, vicina alla moglie Tiziana e alle figlie Norma e Federica.

A celebrare la funzione il vicario generale della diocesi di Bergamo, monsignor Davide Pelucchi, con il parroco di Paladina, don Vittorio Rossi, accompagnati da monsignor Mansueto Callioni, parroco di Alme' e guida spirituale della famiglia Gimondi e i padri Giuseppini. Monsignor Davide Pelucchi ha tracciato i momenti importanti della vita del campione. Ma il ricordo piu' intimo e' stato quello di monsignor Callioni. "Celebriamo un vero cristiano - ha sottolineato dal pulpito -. Ha sempre cercato il valore della famiglia, del lavoro, della fede dei semplici, le virtu' della costanza, dell'onesta' della prudenza, della fedelta'. Abbiamo bisogno di fare memoria dei mille momenti in cui Gimondi e' entrato nella nostra vita per dirgli grazie. Grazie per le sue vittorie e anche per le sconfitte. Sempre da vero campione. Ci ha insegnato che non si puo' sempre vincere".